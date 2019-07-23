Чита, 23 июля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Членов забайкальского правительства, которые почти два месяца назад лишились персональных служебных автомобилей, могут и вовсе пересадить на такси. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники в исполнительной власти региона, сейчас Забайкалье изучает аналогичный опыт других регионов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Возможно, на вооружение будет взято предложение губернатора Пермского края Максима Решетникова, который ещё в апреле 2019 года обратил внимание пользователей социальных сетей на то, что у «Яндекса» или «Гостакси» есть специальные приложения для этого. Если идея найдёт своё воплощение, то весь парк чиновничьих автомобилей будет перераспределён в районы обширного Забайкальского края, а правительственный гараж закроют. По данным источника ИА REGNUM в забайкальском правительстве, схема с использованием диспетчера и заявок на автомобиль уже позволяет сэкономить забайкальскому бюджету 800 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, новый глава Забайкалья Александр Осипов практически сразу после своего назначения взял курс на новую экономическую политику, связанную с переходом региона в состав Дальневосточного федерального округа, и неоднократно говорил о том, что членам нового правительства «сладко жить не получится».

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Решение лишить министров и руководителей исполнительных органов власти персональных служебных машин было озвучено в начале июня 2019 года.

И теперь, чтобы воспользоваться служебным транспортом, чиновники подают заявки исключительно через диспетчера. Недовольный этим обстоятельством министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских, ранее передвигавшийся на служебном внедорожнике с персональным водителем, уже дважды попытался вернуть старую схему пользования средствами передвижения, но безуспешно.

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