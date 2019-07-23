Нижний Новгород, 23 июля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе объём жилищного строительства за пять месяцев вырос на 6,6%, что выше среднероссийских темпов. Максимальный рост отмечен в Чувашии, падение произошло в Самарской области. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

В Поволжье в январе-мае 2019 года введено 4996,5 тыс. кв. метров жилья, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Темпы роста выше среднероссийских. В России, напомним, за данный период введено 24,2 млн кв. метров, что на 2% выше аналогичного прошлогоднего уровня.

В абсолютных цифрах наибольший объём жилищного строительства приходится на Татарию и Башкирию, где за указанный период введено соответственно 1147,8 тыс. и 814,2 тыс. кв. метров. Далее идут Нижегородская область (511 тыс. кв. м), Самарская область (322,2 тыс. кв. метров) и Удмуртия (331, 6 тыс. кв. метров). Минимальные объёмы жилищного строительства отмечены в Марий Эл (81,7 тыс. кв. метров), Мордовии (138,4 тыс. кв. метров), Кировской области (147,7 тыс. кв. метров) и Чувашии (173,9 тыс. кв. метров).

Что касается темпов роста, то за пять месяцев спад произошёл в пяти регионах: Самарской области (индекс 67,8%), Марий Эл (индекс 77,9%), Оренбургской области (80,6%), Кировской области (82,3%) и Саратовской области (93,3%). Самые высокие темпы роста — в Чувашии (индекс 169%), Пензенской области (137,8%) и Мордовии (135,9%).