Буланаш, Свердловская область, 23 июля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Установлена первоначальная причина взрыва бытового газа в доме № 20 по улице Кутузова посёлка Буланаш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

geralt Взрыв

«По информации ФГКУ «54 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области», хлопок бытового газа произошел на кухне квартиры № 2 между газовым баллоном и плитой, первоначальная причина: утечка газа гибкого шланга и его хлопок вследствие курения собственника квартиры», — сообщили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что в результате ЧП образовались трещины по несущей стене дома. Кроме того, от взрывной волны пострадали два припаркованных во дворе дома автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл 22 июля в 17:30 по местному времени. В результате инцидента хозяин квартиры, в которой произошёл хлопок газа, получил травмы. Также взрывной волной были выбиты стёкла в первом подъезде дома.

На данный момент жители эвакуированы и большинство из них временно разместились у родственников.