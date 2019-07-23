Курган, 23 июля, 2019, 08:27 — ИА Регнум. В Курганской области приостановил деятельность региональный туроператор «Лаборатория развлечений» и прекратил заезды в Крым. Тем временем около 50 клиентов фирмы вынуждены выезжать с полуострова самостоятельно. На выручку курганским туристам пришёл другой туроператор Зауралья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В официальном сообщении директора ООО «Лаборатория приключений» Дмитрия Бронкина говорится, что «в связи с тяжёлой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами» фирма отменяет заезды в Крым с 21 июля по 4 сентября включительно. Деятельность туроператора приостанавливается.

«Мы долго создавали хороший туристический продукт и любили свою работу более всего, но сейчас полностью исчерпали ресурс и вынуждены принимать сложные решения. Спад продаж в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране не пощадил и нас», — сообщает Дмитрий Бронкин.

Главная задача, которую перед собой ставит сейчас ООО «Лаборатория приключений», — вернуть деньги клиентам, купившим путёвки в Крым.

«Для возврата средств мы свяжемся с вами самостоятельно, будет назначен специальный человек, который будет взаимодействовать с туристами. На данный момент все, кто работал в компании по найму, — менеджеры, представители, администраторы — не имеют к деятельности компании никакого отношения. Вся ответственность лежит на директоре. Возвраты планируется начать с середины осени», — заявил директор турагентства клиентам.

Тем временем в паблике «ЧС Курган» появились «крики души» клиентов «Лаборатории приключений», застрявших в Крыму. Их насчитывается 48 человек. Люди пишут, что по путёвкам оплачены проезд автобусом и проживание. Но, по их мнению, их буквально кинули на произвол судьбы.

«За пару суток до отъезда мы узнаем, что компания разорилась и забрать они нас не смогут! Добирайтесь до Кургана, а кто и до Тюмени, как хотите, самостоятельно! Телефоны выключены, из соцсетей все удалились. Мы в полном шоке!» — пишет клиентка фирмы.

Истерия в сети пошла на спад, когда разволновавшихся клиентов успокоила Наталья Краснова — директор другого известного курганского туроператора «Санаторно-курортное объединение», который взял на себя обязательство вывезти туристов «Лаборатории приключений» по просьбе отдела по развитию туризма областного правительства.

«На данный момент уже достигнуты соглашения с компаниями-перевозчиками и туристы компании «Лаборатория приключений» будут вовремя вывезены с полуострова Крым. Нами поддерживается связь с сопровождением данной группы», — заявила директор «Санаторно-курортного объединения».

По сообщению «брошенных» в Крыму туристов, 18 человек выезжают в Курган на собственные деньги, у 30 человек финансовой возможности добраться до дома нет. За ними выслан автобус, который прибудет в Крым 24 июля.