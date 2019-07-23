Чита, 23 июля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июля, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов встретился с начальником управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Забайкальскому краю, генерал-майором Василием Кондратенко, недавно прибывшим в регион из Омской области. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Встреча врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова с начальником управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Забайкальскому краю, генерал-майором Василием Кондратенко

Встреча была официальной, нового руководителя краевого УФСБ сопровождал представитель Центрального аппарата ФСБ РФ Александр Щерба. Обсуждались вопросы взаимодействия и совместной работы по обеспечению безопасности в регионе.

Из биографии Кондратенко известно, что родился он 19 апреля 1970 года в Улан-Удэ. В органах госбезопасности работает с 1995 года, после окончания Восточно-Сибирского технологического института. В 2012 году был назначен начальником управления ФСБ России по Республике Хакасия, а до нового назначения Василий Кондратенко занимал должность руководителя управления Федеральной службы безопасности России в Омской области.

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