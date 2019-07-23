Киев, 23 июля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе. С предложением принять такой документ на законодательном уровне выступил солист украинской группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Goloszmin.org Святослав Вакарчук

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Вакарчук пояснил, что Украина страдает от политики двойных стандартов, а также не желает брать «на себя ответственность за многие вещи». В частности, это касается гастрольной деятельности украинских артистов — «так сказать, моральной ответственности людей», добавил певец. Он отметил, что одни исполнители охотно выступают в России, другие, напротив, принципиально не гастролируют в «стране-агрессоре».

"Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло чёткий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где чётко очертило бы, что можно, а что — нет, и тогда этот вопрос был бы снят», — приводит «Укринформ» слова Вакарчука.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий выступление ряда российских артистов на Украине без особого разрешения СБУ. Запрос на разрешение отправляет организатор гастролей артиста. Если же артисты из России захотят выступать на Украине без разрешения или сообщат СБУ не всю информацию о себе, то они будут оштрафованы на сумму от $6,2 тыс. до $14,4 тыс.

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Добавим, что менее года спустя, в марте 2018 года, в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона об особенностях ведения гастрольно-концертной деятельности «на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины». Предполагалось создать реестр украинских гастролёров, которые выступают в России и в Донбассе.