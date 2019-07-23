Сеул, 23 июля, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

confused_me Самолет

Отмечается, что инцидент произошел у восточного побережья страны. В ответ Южная Корея подняла истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля российские Ту-160, которые проводили семичасовое патрулирование в небе над Балтикой, сопровождали истребители Вооруженных сил Финляндии, Дании и Швеции.

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