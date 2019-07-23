Челябинск, 23 июля, 2019, 06:27 — ИА Регнум. В Челябинске представители церкви подключились к борьбе за безопасность населения на пляжах и за предотвращение гибели людей в воде. Об этом в мэрии заявил глава горуправления безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев.

74.mchs.gov.ru У водоёма

По его словам, спасатели наладили взаимодействие местной епархией. С 18 июля на каждом богослужении до прихожан доводят информацию о том, как нужно правильно вести себя на пляжах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала сезона из воды в Челябинске были спасены 24 взрослых и 11 детей. Однако есть и трагические случаи. В основном люди гибли в тех местах, где запрещено купаться. Но запрещающие таблички население игнорировало, а порой и просто спиливало.