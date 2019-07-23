Курган, 23 июля, 2019, 06:25 — ИА Регнум. В Курганской области заключённые стали больше трудиться и зарабатывать. Выросла среднесписочная численность работников системы исполнения наказаний в регионе. Чистая прибыль центров трудовой адаптации осужденных составила на 34% больше от запланированного показателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по Зауралью.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Так, среднесписочная численность работников составила по итогам первого полугодия 668 человек. В 2018 году их было 644. При этом общее число заключённых стало меньше по сравнению с первым полугодием прошлого года сократилось почти на 10% и составило 4638 человек.

Объем реализованной товарной продукции составил более 50 млн рублей. На 3%увеличились нормы выработки, среднедневная заработная плата работающих осужденных составила 250 рублей 11 копеек — рост на 4,96 рублей.

За первые полгода погашено исков на сумму более 10,7 млн рублей. В аналогичном периоде 2018 года данная сумма составляла 9,5 млн рублей.

Тем временем, общая сумма исковых требований заключённых курганских колоний составляет более 460 млн рублей.