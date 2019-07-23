Улан-Удэ, 23 июля, 2019, 06:12 — ИА Регнум. ДТП с участием пьяных водителей чаще всего происходят по вечерам с пятницы по воскресенье. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе МВД Бурятии на основе проведённого анализа.

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Всего за первые шесть месяцев 2019 года на территории республики зарегистрировано 486 аварий, в которых погиб 51 человек, а более шестисот получили травмы различной степени тяжести. С участием пьяных водителей произошло 76 дорожно-транспортных происшествий, унёсших жизни 19 человек, травмированы ещё 120.

«Как показывает анализ, чаще всего «пьяные» ДТП происходят с пятницы по воскресенье, по времени суток — в вечернее время. При этом сотрудниками ГИБДД ежедневно задерживаются до 20 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, число ДТП со смертельным исходом с начала года в Бурятии выросло. Если в первом полугодии 2018 года погиб 41 человек, то за шесть месяцев 2019-го — 51. Это произошло, несмотря на тенденцию снижения общего числа аварий и количества людей, получивших травмы.

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