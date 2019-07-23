Челябинск, 23 июля, 2019, 06:10 — ИА Регнум. На пляжах Челябинска будут устанавливать таблички с информацией о том, как нужно вести себя на воде. Об этом в мэрии на еженедельном совещании объявил руководитель горуправления по безопасности жизнедеятельности граждан Александр Рымарев.

74.mchs.gov.ru Предупреждение у водоёма

Чиновник отметил, что это решение было принято после ряда инцидентов с запрещающими табличками. Оказалось, что их спиливают, приходится восстанавливать. С начала сезона было заменено 43 знака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске с начала сезона выросло число погибших в воде. Среди них есть и дети. Зачастую граждане купаются в запрещённых местах, при этом не просто игнорируют запрещающие аншлаги, но и буквально спиливают их.