Челябинск, 23 июля, 2019, 06:04 — ИА Регнум. В Челябинске на пляжах спиливают таблички, запрещающие купаться. Об этом в мэрии на совещании заявил глава местного управления жизнедеятельности Александр Рымарев.

Gennady Grachev Купаться запрещено

По его словам, с начала сезона заново было установлено 43 таблички.

Отметим, ранее несколько челябинцев, в том числе и дети, погибли в воде. Оказалось. что они купались в местах, в которых это запрещено. Запрещающие это делать знаки были просто проигнорированы.