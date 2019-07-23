Красноярск, 23 июля, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Красноярские спасатели рассказали об обстановке с лесными пожарами и задымлением воздуха на территории Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, в Красноярске и ряде территорий края за сутки 21−22 июля случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения воздуха не зафиксировано.

34.mchs.gov.ru Природный пожар

Усилен контроль за работой предприятий и несанкционированными источниками выбросов, заверили в ведомстве.

По информации Лесопожарного центра, пожары, действующие на северных территориях края в Эвенкийском районе, находятся под контролем. Угрозы для населённых пунктов и социально-значимых объектов нет.

«По предварительному прогнозу Среднесибирского УГМС, обстановка с задымлением в населённых пунктах может продержаться на территории края ещё пару дней», — подчеркнули на оперативном селекторном совещании МЧС России 22 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Красноярцы примерно с середины июля жалуются на задымление в воздухе.

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О задымлении из-за красноярских лесных пожаров 22 июля сообщили сразу несколько сибирских регионов.

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22 июля в Красноярском крае был зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 656,5 тыс. га.

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