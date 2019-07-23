Екатеринбург, 23 июля, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Авиакомпании Европы окончательно уходят из Екатеринбурга. Завершающая полёты из столицы Среднего Урала Finnair была последним европейским авиаперевозчиком, работавшим в Свердловской области, пишут местные СМИ.

Владислав Фальшивомонетчик Аэропорт «Кольцово», Екатеринбург

Ранее регион покинули некоторые другие авиакомпании, в том числе Czech Airlines. Как заявил изданию Znak.com глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, это может повлечь негативные процессы и негативно скажется на образе региона и города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Finnair прекращает полёты из Екатеринбурга. Причиной стал низкий спрос. Последний рейс выполнят в октябре.