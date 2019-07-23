Берлин, 23 июля, 2019, 04:54 — ИА Регнум. Предварительные итоги выборов в Верховную раду свидетельствуют о намерении изрядной части украинцев улучшить отношений с Россией, сообщает Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

В частности, отмечается, что улучшить отношения с Москвой хотела бы часть электората, проголосовавшая за партию украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

При этом подчёркивается, что такие изменения могут повредить странам Европейского союза. Издание отметило, что на Украине политика перестаёт быть профессиональной, поскольку лидирующие места занимают «любители».

Напомним, по предварительным итогам парламентских выборов на Украине, лидирующее положение занимает «Слуга народа». На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.