Москва, 23 июля, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Неподалеку от территории, где должна пройти Юго-Восточная хорда (ЮВХ) Москвы, обнаружена новая точка с повышенным радиационным фоном. Об этом 22 июля на митинге против строительства ЮВХ сообщил физик Андрей Ожаровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nicolas Raymond Радиационная опасность

«Только что я провел измерение в четырёхстах метрах отсюда и обнаружил новое место размещения радиоактивных отходов. Я думаю, что новая информация должна быть воспринята властями. Приглашаю представителей МЧС, ФГУП РАДОН и лично вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина прийти вместе с нами, только гласно, а не кулуарно, как они любят со своими прикормленными спутниками», — заявил Ожаровский.

Физик публично заверил, что покажет Хуснуллину каждую точку с повышенным радиационным фоном. Таким образом эксперт надеется убедить чиновника отказаться от строительства ЮВХ на данном участке.

«В Москве не должно быть могильников радиоактивных отходов», — отметил Ожаровский.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Москве состоялся митинг против строительства Юго-Восточной хорды.