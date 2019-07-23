Тегеран, 23 июля, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Кандидату на пост премьер-министра Великобритании Борису Джонсону нужно понять, что Иран не ищет конфликта с Соединенным Королевством, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в эфире телеканала Al Arabiya.

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Иран не хочет конфронтации с Великобританией, в том числе и по проблеме с танкерами», — заявил он.

Зариф добавил, что Джонсону необходимо понять, что Тегеран не ищет конфликта с Великобританией, а наоборот — желает восстановить равноправные отношения между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля кандидат на пост премьер-министра Великобритании и экс-глава британского МИД Борис Джонсон в ходе дебатов заявил, что не поддержит Соединенные Штаты, если те захотят начать военную операцию против Ирана. Он добавил, что разногласия с Тегераном необходимо решать дипломатическим путем.