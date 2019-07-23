Магадан, 23 июля, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Банк АТБ по решению суда выплатил 1 млн рублей пенсионерке из Магадана за невыпущенный вексель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

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С иском о признании сделки купли-продажи с ПАО «АТБ» недействительной, по заявлению гражданки в суд обратился прокурор. По мнению надзорного органа договор с банком был заключен с существенными нарушениями.

«Банк ввёл в заблуждение истца, продал вексель, который фактически не был выпущен и не являлся, соответственно, собственностью кредитного учреждения», — пояснил прокурор.

Прокуратура смогла доказать, что были нарушены права заявительницы и прокурор вышел в суд с иском о признании сделки недействительной и взыскании полной цены векселя — 1 млн рублей.

Горсуд Магадана признал законными требования прокурора, банк не согласился с вынесенным решением и подал апелляционную жалобу, второй суд оставил решение без изменений. Пенсионерке выплатили 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, это не единичный случай по возвращению потерянных денег. Так, на Камчатке вкладчики АТБ также по решению суда вернули деньги за векселя.