Вашингтон, 23 июля, 2019, 03:41 — ИА Регнум. Об организации коалиции, которая будет заниматься патрулированием Ормузского пролива, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передаёт в беседе с WFTV 9.

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Он отметил, что целью патрулирования является сохранение открытости для судоходства Ормузского пролива.

Напомним, в Ормузском проливе 19 июля иранские власти задержали британский танкер Stena Impero. Вашингтон, как и Лондон, осудил действия Тегерана.