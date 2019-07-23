Нью-Йорк, США, 23 июля, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны в Ормузском проливе проявить сдержанность и воздержаться от наращивания напряженности в регионе, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге.

NASA Ормузский пролив. Снимок из космоса

«Генеральный секретарь очень обеспокоен сообщениями о захвате судов, в том числе и в Ормузском проливе», — заявил он.

По словам Хака, Гутерриш призвал стороны конфликта уважать права и выполнять обязанности по обеспечению навигации через Ормузский пролив и соседние территориальные воды. Он также призвал проявлять максимальную сдержанность и не допускать эскалации напряженности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил направить дополнительную группировку боевых кораблей к берегам Ирана, если Исламская Республика не изменит свое поведение. Ранее Иран объявил об аресте британского нефтяного танкера, на что Лондон обрушился с резкой критикой на иранские власти.