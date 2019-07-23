Омск, 23 июля, 2019, 03:45 — ИА Регнум. В Омском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли два человека, еще 12 человек получили травмы, сообщает портал Om1.

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Сообщается, что ДТП произошло на 829-м километре трассы Челябинск — Новосибирск, столкнулись автомобили Renault Logan и Nissan Pathfinder. Водитель Nissan не пропустил при повороте налево легковой автомобиль и допустил столкновение. В результате столкновения погибли водитель и пассажир Renault. Также пострадали 12 человек, среди которых шестеро — дети. Все пострадавшие были госпитализированы. По предварительным данным, половина пострадавших — шесть человек — находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Иваново столкнулись два легковых автомобиля — Lexus и Kia Rio. В результате ДТП пострадали пятеро человек, среди которых — шестилетняя девочка.