Нью-Дели, 23 июля, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Около 70 человек оказались заблокированными в результате пожара в многоэтажном здании телекоммуникационной компании MTNL в Индии, передает телеканал NDTV.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Сообщается, что в здании третий и четвертый этажи оказались охвачены огнем. В тушении пожара принимают участие несколько расчетов спасателей. Для эвакуации людей, оказавшихся запертыми на верхних этажах, они используют специальные краны. Пожарным уже удалось вызволить из заточения более 60 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) произошел пожар в многоэтажном торговом центре. В результате пожара погибли 17 человек, среди них большинство — студенты.