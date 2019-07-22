Кишинёв, 23 июля, 2019, 02:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Майя Санду поздравила президента Украины Владимира Зеленского с победой его партии на выборах в Верховную раду. Как передает ИА REGNUM, Санду заявила, что украинский народ массово проголосовал против коррупции, за перемены и новых политиков, которые будут руководствоваться национальными интересами.

President.gov.ua Майя Санду и Владимир Зеленский

Напомним, по предварительным данным, партия «Слуга народа» Владимира Зеленского набирает около 43% голосов. Далее следуют партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая набрала 12,98%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко с 8,34%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, получившая 8,09% голосов избирателей, и «Голос» Святослава Вакарчука, набравшая 6,09%.