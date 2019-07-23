Афины , 23 июля, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Греческий парламент большинством голосов выразил доверие новому правительству, сформированному правящей партией «Новая демократия» во главе с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

A.Savin Здание парламента Греции

За доверие новому правительству высказались 158 депутатов из 300. Все проголосовавшие за доверие были членами правящей партии. Против высказались 142 депутата от всех оппозиционных партий Греции.

Отмечается, что голосование проходило после трехдневных дебатов по программе работы нового кабинета министров, которую представил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. В программе содержится ряд мер, направленных на сокращение налогового бремени жителей страны и местного бизнеса. Это было одним из главных предвыборных обещаний партии «Новая демократия».