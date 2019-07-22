Киев, 23 июля, 2019, 01:22 — ИА Регнум. Жалоба в Службу безопасности Украины была подана сотрудником украинского издания «Апостроф» Дмитрием Малышко из-за трансляции передачи Владимира Соловьёва в центре Киева, передаёт Nation News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Речь идёт о трансляции программа Соловьёва канала «России 1» на экранах в киевском офисе букмекеров PariMatch. Гости программы обсуждали итоги выборов в Верховную раду. Малышко счёл это вражеской пропагандой.

Напомним, выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. По предварительным данным, первое место заняли кандидаты от партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа». На втором месте партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук.