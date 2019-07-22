Лондон, 23 июля, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Великобритания может увеличить группировку боевых кораблей у берегов Ирана, если Тегеран не изменит свое поведение, заявил глава британского МИД Джереми Хант, передает ITV.

U.S. Navy Боевые корабли

«Если Иран продолжит придерживаться своей опасной линии, он должен быть готов, что платой за это будет увеличение военного присутствия Запада у побережья страны. И не потому, что мы хотим повысить напряженность, а ради обеспечения принципов свободы навигации, которую всегда защищала Великобритания и ее союзники», — заявил он.

Хант добавил, что недоволен тем, что военное присутствие, возможно, придется увеличить, так как Великобритания стремится решить конфликт с Ираном дипломатическим путем. Он выразил надежду, что к этой мере не придется прибегать.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил об аресте британского нефтяного танкера в Ормузском проливе. В ответ Лондон обрушился на Тегеран с резкой критикой.