Душанбе, 23 июля, 2019, 00:20 — ИА Регнум. В Восейском районе Таджикистана был задержан мулла, совершавший акты насилия над несовершеннолетними девочками. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы по статье «Развратные действия». Сюжет об этом был показан на государственном телеканале «Точикистон».

Задержание

Следствие полагает, что мулла под предлогом экзорцизма — изгнания бесов — заманивал несовершеннолетних девочек к себе домой и совершал в отношении них действия сексуального характера. Сам задержанный дал признательные показания.

Отметим, что это не первый в Таджикистане случай привлечения к уголовной ответственности муллы за домогательства. В октябре 2013 года на семь лет заключения с отбыванием срока в колонии строгого режима был осуждён «мулла-колдун» за насильственные действия сексуального характера в отношении пациенток, которые обратились к нему за помощью народного целителя.