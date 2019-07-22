Астрахань, 23 июля, 2019, 00:13 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Шеин отказался от борьбы за пост губернатора Астраханской области. Как сам он сообщил на своей странице в Facebook, причиной стали сложности в прохождении муниципального фильтра.

Duma.gov.ru Олег Шеин

Шеин опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что подписей избирателей его команда собрала больше, чему было необходимо для регистрации — более десяти тысяч. Однако с прохождением семипроцентного муниципального фильтра у Шеина возникли сложности — подписей депутатов и глав администраций набралось недостаточно. За два дня до окончания срока подачи документов он объявил о том, что выбывает из предвыборной гонки, потому что больше подписей ему получить не у кого.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Олег Шеин, который в Госдуме является членом фракции «Справедливой России», на выборы астраханского губернатора собирался идти в порядке самовыдвижения. На заседании президиума партии «Справедливая Россия» 27 июня его кандидатуру на пост губернатора Астраханской области не согласовали, однако региональное отделение партии поддержало решение Шеина участвовать в выборах.