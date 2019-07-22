Москва, 22 июля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. «Рособоронэкспорт» в 2018 г. поставил за рубеж продукции на сумму в 13,7 млрд рублей, сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

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Отмечается, что предприятиям за рубеж было поставлено продукции на рекордную сумму — 13,7 млрд руб. При этом «твёрдый портфель заказов на военную технику» составил 55 млрд руб. Что касается продажи гражданской продукции, то выручка составила порядка 30%.

«Я надеюсь, те обязательства, которые мы взяли на себя — к 2025 году добиться уже 50%, — мы должны выполнить», — сказал Чемезов.

По оценкам Чемезова, за минувший год выручка увеличилась до 1642,7 млрд руб., а чистая прибыль — до 128,1 млрд. При этом рентабельность по чистой прибыли глава «Ростеха» оценил в 7,8%. Он также назвал уровень средней зарплаты по предприятиям корпорации — 49,5 тыс. рублей.

Напомним, 22 июля Чемезов представил Путину годовой отчёт о деятельности «Ростеха».