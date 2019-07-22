Чита, 22 июля, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Проверка начата в больнице посёлка Вершино-Дарасунского (Тунгокоченский район, Забайкальский край) в связи с информацией о нехватке бинтов, сообщили 22 июля в пресс-службе регионального минздрава.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации

Уточняется, что служебная проверка инициирована жителями посёлка, пожаловавшимися врио Забайкалья Александру Осипову на отсутствие лекарств и расходных материалов.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава забайкальского минздрава Валерий Кожевников пояснил, что лично проконтролирует проверку в больнице Вершино-Дарасунского.

«Ежемесячные расходы в медорганизации составляют более 170 тысяч рублей, запас всех медикаментов рассчитан на почти восемь месяцев, в частности, бинтов в больнице на сегодняшний день 184 штуки. Поэтому информацию о «стирке бинтов пациентами» мы тщательно проверим», — заявил Кожевников.

Напомним, жалобы на «стирку бинтов» пациентами больницы в Вершино-Дарасунском были высказаны местными жителями во время визита в посёлок главы Осипова и членов краевого правительства.