Китай осуждает введение США санкций против Zhuhai Zhenrong
Вашингтон, 22 июля, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Китай осуждает введение Вашингтоном санкций за торговлю с Ираном против китайской нефтяной компании Zhuhai Zhenrong, 22 июля передает агентство Reuters.
США vs Китай
«Китай решительно выступает против введения США односторонних санкций… с применением внутреннего законодательства к другим странам.Мы призываем США немедленно исправить свои правонарушения и искренне уважать законные права и интересы других сторон», — говорится в заявлении посольства Китая в Вашингтоне.
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