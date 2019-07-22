Вашингтон, 22 июля, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна якобы упрашивала Российскую Федерацию не нарушать важные двусторонние договоры. Об этом он рассказал американским ветеранам на встрече во Флориде.

禁书 网 Майк Помпео

«Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли им письма и упрашивали остановиться», — сказал Помпео.

Помпео лукавит, так как именно США были инициаторами разрыва таких важных российско-американских договоров по стратегическом балансе в мире, как договор по ПРО и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США целенаправленно нарушали эти договоры, а когда Россия начала на то указывать, бездоказательно обвинили РФ в их нарушении.

Именно власти США в итоге разрывали данные договоры, но никак не Россия.