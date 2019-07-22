Москва, 22 июля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Часть пассажиров задержанного рейса Москва — Анталья авиакомпании Azur Air вечером 22 июля вылетела резервным бортом из аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Svo.aero

«Борт авиакомпании Azur Air вылетел в Анталью в 21:08 мск», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что в «Шереметьево» 536 человек, включая 107 детей, с ночи не могут вылететь в Анталью из-за поломки самолёта.

В пресс-службе аэропорта сообщали, что все ожидающие вылета пассажиры размещены в гостинице, им предоставлены напитки и горячее питание. Пассажиры, ожидающие данный рейс в Анталье, также находятся в гостинице.