Премьер-министр Индии поздравил страну с успешным запуском ракеты на Луну
Нью-Дели, 22 июля, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил сограждан с успешным пуском ракеты, несущей лунный космический корабль Chandrayaan, 22 июля передает агентство Associated Press.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нарендра Моди
Моди отметил в «Твиттере», что миссия Chandrayaan «значительно расширит знания» о спутнике Земли.
Беспилотный корабль Chandrayaan должен достичь южного полюса Луны в сентябре текущего года.
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