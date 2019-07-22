Нью-Дели, 22 июля, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил сограждан с успешным пуском ракеты, несущей лунный космический корабль Chandrayaan, 22 июля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Моди отметил в «Твиттере», что миссия Chandrayaan «значительно расширит знания» о спутнике Земли.

Беспилотный корабль Chandrayaan должен достичь южного полюса Луны в сентябре текущего года.

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