Рамалла , 22 июля, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Правительство Палестины обратится в Международный уголовный суд (МУС) с требованием осудить Израиль за снос домов на палестинской территории, 22 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

«Это продолжение насильственного переселения жителей… военное преступление и преступление против человечности» , — заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля власти Израиля начали снос многоквартирных домов в «зоне безопасности» на окраинах Восточного Иерусалима.

Читайте также: Евросоюз осудил снос Израилем домов в Палестине