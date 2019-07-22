Евросоюз осудил снос Израилем домов в Палестине
Брюссель, 22 июля, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Евросоюз осудил снос многоквартирных домов на территории Палестины, осуществленный властями Израиля, 22 июля передаёт агентство Reuters.
Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, А. Тарасов, А. Котеночкин. 1969. СССР
Поберегись!
«Мы ожидаем, что израильские власти немедленно остановятся», — говорится в заявлении ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля военные Израиля начали снос нескольких многоквартирных домов в «зоне безопасности» в Восточном Иерусалиме.
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