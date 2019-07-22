Вашингтон, 22 июля, 2019, 22:10 — ИА Регнум. «Режим аятолл, похоже, готов натягивать слабый канат мира, пока он не лопнет, — пишет сегодня, 22 июля, обозреватель испанского издания ABC Кармен де Карлос, анализируя текущую политическую ситуацию. — Захват британского нефтяного танкера Stena Imperio — в наказание за арест иранского судна в Гибралтарском проливе — стал сигналом тревоги как в Персидском заливе, так и за его пределами. И этот «инцидент» произошел как раз в то время, когда Соединенные Штаты возвращают себе дружественную территорию в Латинской Америке и ищут поддержки в Европе».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Было время, причем не так уж давно, когда Тегеран рассматривал Латинскую Америку как новый мир, куда можно расширяться, вспоминает журналист ABC. Боливарианские правительства и те, кто смотрел на них снисходительно (например, правительство Мишель Бачелет), с распростертыми объятиями принимали делегации иранских властей. В августе 2016 года министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф побывал с официальным визитом в Венесуэле, на Кубе, в Никарагуа, Эквадоре, Боливии и Чили.

«Нерушимая политическая связь» с этими странами, как выразился Зариф, не могла перейти лишь одну границу — аргентинскую. Действующий президент Аргентины Маурисио Макри, в отличие от своей предшественницы, не простил иранцам покушение 1994 года на штаб АМИА (израильско-аргентинской ассоциации) в Буэнос-Айресе. Аргентинская судебная система считает Иран организатором и спонсором взрыва, приписываемого исламскому движению Хезболла, который унес жизни 86 аргентинцев и покалечил десятки человек.

«Новые южноамериканские ветры развеяли иранскую иллюзию и отворили ворота для возвращения в регион Соединенных Штатов, страны, которая вот уже десятилетия пытается исправить свои ошибки и злоупотребления, имевшие место в 70-х годах», — считает обозреватель ABC.

Несколько дней назад государственный секретарь США Майк Помпео принял участие во втором совещании стран западного полушария, посвященном борьбе с терроризмом. Встреча проходила в Буэнос-Айресе. Совместно с Аргентиной, Бразилией и Парагваем (странами, между которыми находится «зона тройной границы», где Хезболла имеет убежища и получает финансовую поддержку) Помпео создал группу антитеррористической координации. «Мы вступаем в новую эру сотрудничества между Соединенными Штатами и странами Латинской Америки», — подчеркнул госсекретарь. Спорить с ним никто не стал.