Рамалла , 22 июля, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Военные Израиля начали снос жилых домов, «незаконно» построенных в приграничном районе на территории Палестины, 22 июля передает агентство Reuters.

Joenomias Снос жилых домов

Военными и рабочими был осуществлен снос многоквартирного дома в районе Сур-Бахер на окраине Восточного Иерусалима.

Всего должны быть разрушены 10 домов вблизи строящегося «защитного барьера» на границе Израиля и Палестины.

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