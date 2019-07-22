Ереван, 22 июля, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Евросоюз в текущем году вдвое увеличил финансовое содействие Армении в двустороннем формате. Об этом 22 июля на пресс-конференции в Ереване заявил глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

azatutyun.am Петр Свитальсйий

По его словам, если в прошлые годы, приблизительная сумма финансового содействия ЕС Армении в двустороннем формате составляла порядка 35 млн евро, то в 2019 году она составила 70 млн евро.

Глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский «И это не считая ряд иных форматов, в рамках которых ЕС предоставляет помощь армянским партнерам. Сегодня мы ведем переговоры с армянским правительством о том, на какие сферы будут потрачены эти средства. Мы позитивно движемся вперед, и каким будет дальнейшее содействие, полностью зависит от армянской стороны»

Он также заявил, что Брюссель готов поддержать судебную реформу в Армении, однако вовсе не намерен навязывать Еревану свою повестку дня или способ проведения реформ в судебной системе.

Глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский «Евросоюз подчеркнул, что готов оказать солидную помощь Армении в деле судебной реформы. Мы сообщили об этой поддержке нашим армянским партнерам, начиная с самого высокого уровня. Мы упомянули о визите председателя Туска в Армению, вы помните, что он сказал во время пресс-конференции в Ереване, что отражало диалог, состоявшийся с премьер-министром Армении. Евросоюз полон решимости содействовать шагам армянской стороны по реформированию судебной системы и созданию действительно независимой, чистой и эффективной судебной системы. Мы готовы оказать политическую, техническую и финансовую помощь»

Посол подчеркнул, что Брюссель готов оказать значительную финансовую поддержку в деле судебной реформы, немедленную поддержку, которая будет готова уже этой осенью, и многомиллионную помощь — на предстоящие 3−4 года.