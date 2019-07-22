Каракас, 22 июля, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Авиация ВВС США с начала 2019 года по меньше мере 78 раз вторгалась в воздушное пространство Венесуэлы или в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров. Об этом сообщил министр связи и информации республики Хорхе Родригес на пресс-конференции 22 июля.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт США

По его словам, во все этих случаях речь шла «не о самолётах с гуманитарной помощью, а о самолётах-разведчиках и военной авиации Соединённых Штатов».

Ранее сегодня стало известно, что второй за последние несколько дней американский самолёт-разведчик вторгся в воздушное пространство Венесуэлы.

Накануне в пресс-службе Южного командования Вооружённых сил США заявили, что 19 июля разведывательный самолёт США подвергся «агрессивному преследованию» истребителем Су-30 Вооружённых сил Венесуэлы над Карибским морем.