Белореченск, Краснодарский край, 22 июля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. 46-летний житель Белореченска Краснодарского края посадил на цепь своего десятилетнего сына. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишении свободы»), сообщила 22 июля пресс-служба СУ СКР по региону.

На цепи

По данным уголовного дела, мужчина вместе с семьей — супругой и детьми, мальчиками десяти и четырех лет, жил в одном из домов на улице Свободы в селе Великовечном. Днём 18 июля, как считает следствие, подозреваемый отвел десятилетнего сына в сарай, обмотал вокруг него металлическую цепь, свободный конец цепи закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа. А затем вместе с младшим сыном и супругой уехал в один из перинатальных центров города Краснодара — у женщины начались роды. Мальчику удалось самостоятельно освободиться вечером того же дня: он пришел в магазин по соседству и рассказал обо всем, работники магазина позвонили в полицию.

Сейчас мальчик находится в реабилилитационном центре. Следователям предстоит выяснить, совершал ли отец в отношении ребенка ещё какие-либо преступления. Также следователи намерены тщательно изучить условия жизни и воспитания ребенка в этой семье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орловской области в 2014 году полиция спасла двоих детей 2008 и 2010 годов рождения от их родителей, которые «воспитывали» своих сыновей, привязывая веревками и металлическими цепями за ноги и шею к стене и к кровати. А спустя год было возбуждено дело в отношении другой орловской семьи, где детей сажали на привязь.