Киев, 22 июля, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко набрала восемь голосов избирателей на состоявшихся в минувшее воскресенье, 21 июля, внеочередных парламентских выборах, передаёт «Громадське ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Савченко баллотировалась на выборы от избирательного округа № 51 в Донбассе, в который входит подконтрольный Киеву населённый пункт Зайцево, включающий в себя Пески-2, Жованку, Бахмутку, Майорск.

Сообщается, что явка в округе составила 26,7% — из 3135 зарегистрированных избирателей проголосовали 837 человек.

Наибольшую поддержку избирателей в округе, по предварительным данным, получила «Оппозиционная платформа — за жизнь», за которую проголосовали 361 человек. На втором месте оказалась партия Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая 140 голосов, на третьем месте — «Оппозиционный блок» со 101 голосом. Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» получила 52 голоса, партия «Голос» — 19 голосов, «Сила людей» — 10 голосов.

Комментируя результаты, Надежда Савченко заявила, что выборы в Верховную раду были «грязными и отвратительными». «Эта территория и так многострадальная, и ждёт от государства поддержки. Когда её не предоставляют, люди начинают поддаваться на подкуп. Здесь были и запугивания», — заявила Савченко.

Вместе с тем она отметила, что не планирует оспаривать результаты состоявшегося голосования.