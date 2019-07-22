Таганрог, Ростовская область, 22 июля, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Спасатели Ростовской области потушили пожар в морском порту Таганрога. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС РФ 22 июля.

Centurion198 Башенный кран

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании крана на улице Комсомольский спуск поступило в 20:24 (время московское). Пламя успело охватить площадь 3 квадратных метра.

Справиться с огнём спасателям удалось спустя 11 минут после вызова пожарных расчетов — в 20:35 (время московское). В тушении принимали участие две спецмашины и восемь человек.