Ташкент, 22 июля, 2019, 21:18 — ИА Регнум. За январь-июнь 2019 года объем импорта в Узбекистан составил 11 245,6 миллиарда долларов (темпы роста — 32%), сообщает Госкомстат Узбекистана.

Mr. Theklan Самарканд

Основную долю в его структуре занимают машины и оборудование, включая части и комплектующие (43,6%), химическая продукция и изделия из нее (13,3%), а также продовольственные товары (8,2%).

«Анализ структуры импортируемых товаров и услуг в январе-июне 2019 года также показал, что, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доля импорта машин и оборудования, включая части и комплектующие, в общем его объеме увеличилась с 39,2% до 43,6%, а доля импорта продовольственных товаров снизилась с 9,9% до 8,2%», — говорится в сообщении.

Импорт товаров увеличился на 2666,5 миллиарда долларов и составил 10 157,6 миллиарда долларов, импорт услуг достиг 1088,0 миллиарда долларов (9,7% от общего объема импорта).

По итогам января-июня 2019 года в республику было импортировано товаров и услуг из 144 стран. Семь крупных стран-партнеров (Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Республика Корея, Казахстан, Турция, Германия и США) в общем объеме импорта имеют долю в 69,1%, что составляет более 7 773,4 миллиарда долларов.

В составе импорта услуг основную долю занимают туризм (поездки), транспортные услуги, а также услуги строительства, телекоммуникационные, информационные и компьютерные услуги.

За январь-июнь 2019 года объем импорта строительных материалов составил 627,0 миллионов долларов и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15,6%. Доля импорта строительных материалов в общем объеме достигла 5,6%.

В структуре импорта строительных материалов основную долю занимают дерево и изделия из него (45,7%), цемент (14%), стекло и изделия из него (4,5%), а также асбест (2,2%).

Объем импорта строительных материалов в январе-июне 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, значительно увеличился. Рост импорта строительных материалов связан с масштабными строительными и реконструкционными работами, осуществляемыми в республике.

Возрастающий объем импорта машин и оборудования является отражением политики индустриализации, а также активной политики по поддержанию прямых иностранных инвестиций в создание, модернизацию и увеличение производственных мощностей, говорится в сообщении.