Вашингтон, 22 июля, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провёл переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Вашингтоне, 22 июля передаёт агентство Reuters.

DVIDSHUB Американкие солдаты в Афганистане

Выступая перед журналистами после переговоров, Трамп заявил, что США надеются на помощь Исламабада для «выхода из войны» в Афганистане.

Имран Хан, в свою очередь, отметил, что мирное соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящий момент «ближе, чем когда-либо».

Читайте также: Эксперты назвали фатальные ошибки США в Афганистане