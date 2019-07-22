Ташкент, 22 июля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Объем экспорта Узбекистана в январе — июне 2019 года составил 8 437,6 миллиардов долларов, что на 27% выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Госкомстат республики.

Mr. Theklan Базар «Кумтепа». Маргилан, Ферганская область

«Удельный вес товаров в составе экспорта достиг 81,5%, из них энергоносители и нефтепродукты — 16,8%, продовольственные товары — 9,4%, текстиль и текстильные изделия — 9,1%, цветные металлы и изделия из них — 5,8%, черные металлы и изделия из них — 1,7%», отмечает ведомство.

Наибольшую долю экспорта товаров занимают природный газ (доля в общем объеме экспорта 18,7%), текстильные изделия (11,2%), медь и изделия из нее (5,1%), овощи (4,5%), плоды и ягоды (3,4%).

«Основными партнерами по экспорту товаров и услуг во внешнеторговом обороте были Китай (19,0% от общего объема экспорта), Россия (13,6%), Казахстан (8,1%), Турция (6,8%), Кыргызстан (4,5%), Афганистан (3,1%) и Таджикистан (1,7%)», говорится в сообщении.

В состав экспортируемых товаров этим странам входят группа энергоносителей и нефтепродуктов, химическая продукция и изделия из нее, а также продовольственные товары.

Объем экспорта услуг за январь — июнь 2019 года составил 1 563,0 миллиардов долларов или 18,5% от общего его объема и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 10,2%.

В составе экспорта услуг львиную долю занимают транспортные услуги и туризм, а также телекоммуникационные, информационные, компьютерные и финансовые услуги.

Объем экспорта плодоовощной продукции составил более 738,5 тысяч тонн и достиг 628 миллионов долларов (темпы роста — 35,7% в стоимостном выражении).

Из плодоовощной продукции было экспортировано более 540,1 тысяч тонн овощей (физический рост увеличился на 25,9%) на сумму 312,2 миллионов долларов, плодов и ягод — 198,4 тысяч тонн (физический объем возрос на 23,1%) на сумму 315,8 миллионов долларов (темпы роста в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составили 65,8% и 15,0% соответственно).

В январе — июне 2019 года, доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 7,4%, и выросла на 0,4% более, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Объем экспорта текстильной продукции за январь — июнь составил 771,5 миллионов долларов и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18,3%.

Из структуры экспорта текстильной продукции основную долю занимают хлопковая пряжа (57,6%), а также готовые трикотажные и швейные изделия (23,4%). С начала года более 357 видов товаров было экспортировано в 52 страны мира.

Наибольшая доля экспорта текстильной продукции приходится на Российскую Федерацию (300,3 миллионов долларов), Китай (211,8 миллионов долларов), и Турцию (79,2 миллионов долларов)