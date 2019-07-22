Ташкент, 22 июля, 2019, 21:14 — ИА Регнум. По итогам января-июня 2019 года Узбекистан вел торговые отношения более чем со 166 странами мира, внешнеторговый оборот республики за этот период составил 19 683,2 миллиарда долларов, сообщает Госкомстат Узбекистана.

Mr. Theklan Базар «Кумтепа». Маргилан, Ферганская область

Ведомство отмечает, что таким образом внешнеторговый оборот вырос на 4520,0 миллиарда долларов или на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Экспорт достиг 8437,6 миллиарда долларов (темпы роста — 27,0%), а импорт — 11 245,6 миллиарда долларов (темпы роста — 32,0%). Внешнеторговое сальдо составило с минусом 2808,0 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

По итогам января-июня 2019 года число предприятий, занимающихся экспортом товаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 831 единицу, и их общее количество достигло 3885 единиц.

Благодаря традиционным торговым отношениям со странами СНГ и всесторонней поддержке внешней торговли, доля взаимной торговли с государствами — участниками СНГ во внешнеторговом обороте Узбекистана по итогам января-июня 2019 года достигла 34,8% (6840,2 миллиарда долларов), темпы роста внешнеторгового оборота, по сравнению с предыдущим годом, составили 18,1%.

С другими зарубежными партнерами доля внешнеторгового оборота в январе-июне 2019 года достигла 65,2% (12 843,0 миллиарда долларов), темпы роста внешнеторгового оборота, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составили 37%.