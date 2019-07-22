Москва, 22 июля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму. Соответствующее распоряжение обнародовала 22 июля пресс-служба правительства.

Пресс-служба Федерального агентства по туризму Николай Королёв

Как следует из документа, решение об отставке Королёва принято по его собственной просьбе.

Николай Королёв занимал должность замруководителя Ростуризма с апреля 2014 года. Ранее работал заместителем директора департамента туризма и региональной политики Минкультуры, была начальником отдела туризма в этом же министерстве.