Москва, 22 июля, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Желание приобрести российские ракетные двигатели выразили индийские власти, заявил 22 июля заместитель премьер-министра РФ Юрий Борисов, передают «Вести».

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"Мы решительно откликнулись, горячо откликнулись на просьбу индийской стороны к 2022 году осуществить запуск индийского космонавта. Подписано соглашение, организована работа, индийская сторона очень довольна, выразила удовлетворение организацией этой работы», — сказал Борисов.

«Помимо пилотируемой космонавтики мы активно сотрудничаем в области навигации, и открывается ещё один очень интересный аспект в области двигателестроения. Индийская сторона выразила желание экспортировать из России ракетные двигатели, которые будут использоваться в индийской ракетной программе», — добавил он.

Напомним, Индия — один из главных рынков сбыта для российской оборонной промышленности. Индийские СМИ сообщили, что Нью-Дели и Москва собираются договориться о совместном использовании объектов оборонной инфраструктуры.