Вашингтон, 22 июля, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о возможном продолжении переговоров с Северной Кореей в ближайшее время, 22 июля передает агентство Reuters.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне Пханмунджом на границе Южной и Северной Кореи, 30 июня 2019 года

«Недавно состоялась… очень позитивная переписка с Северной Кореей. Когда они будут готовы (к переговорам), мы будем готовы» , — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне Пханмунджом на границе Южной и Северной Кореи.

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